Филиал ЦЖКУ Министерства обороны по МВО завершил отопительный сезон на объектах

Сотрудники жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по завершили отопительный сезон 2024–2025 годов на объектах Московского военного округа. Об этом сообщила пресс-служба филиала ЦЖКУ Министерства обороны по МВО.

Все сезонные котельные филиала «ЦЖКУ» Минобороны России по МВО остановлены либо переведены на летний режим для подачи горячего водоснабжения. Всего Филиалом эксплуатируется 409 котельных, из них: 296 на газообразном топливе, 13 на жидком топливе (ЖКТ), 83 на твердом котельном топливе (ТКТ), 17 объектов на электроэнергии.Всего работают летом — 173 котельных.

«Отопительный период на объектах филиала прошел без сбоев, поставка услуг по обеспечению теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения оказывалась в полном объеме. Бесперебойная поставка ресурсов, исправность техники и оборудования, а также качество работы специалистов жилищно-коммунальных служб позволило обеспечить теплом воинские гарнизоны в полном объеме, благодаря чему в помещениях зданий объектов казарменно-жилищного фонда зимой поддерживался нормативный температурный режим, и были созданы комфортные условия для пребывания личного состава воинских частей», — рассказал начальник отдела эксплуатации объектов филиала Денис Благодатский.

В настоящее время специалисты ЖКС приступили к выполнению плановых ремонтных работ и испытанию теплосетей для подготовки к следующему отопительному сезону. Плановый ремонт сотрудники филиала проведут на 393 объектах казарменно-жилищного фонда, теплового, и водопроводно-канализационного хозяйства.

Подготовка сезонных котельных к отопительному периоду 2025–2026 годов проводится в соответствии с утвержденными планами подготовки военных городков с проведением работ:

по промывке отопительных систем, механической или химической очистке котлов (при необходимости);

ревизии тепломеханического оборудования, трубопроводов, ЗРА, газового и мазутного оборудования, дымоотводящих устройств;

по необходимому ремонту (текущему ремонту собственными силами).

Приборы учета при необходимости также проходят метрологическую проверку.