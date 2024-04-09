Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России проводит подготовку автотехники к весенне-летнему периоду

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Москве и Московской области) проводит подготовку автотехники к весенне-летнему периоду На эксплуатационном содержании филиала ФГБУ «ЦЖКУ», передает пресс-служба ведомства.

Для работы на эксплуатируемых объектах в этом году в филиале требуется подготовить более 50 единиц различной автомобильной, коммунальной, инженерной техники. На непрерывной основе в нем проводятся мероприятия, направленные на обеспечение постоянной технической готовности и безаварийной эксплуатации техники.

В рамках проводимых мероприятий, специалисты выполнят работы сезонного технического обслуживания каждой единицы техники, включающие: смену технических жидкостей, фильтрующих расходных материалов, очистку и подготовку кузовных элементов машин для последующего окрашивания лакокрасочными материалами после зимнего периода эксплуатации.

Также в перечень обязательных видов работ входит проверка всех узлов и агрегатов машин, диагностика работоспособности рулевого управления, тормозной системы и электрооборудования, промывка навесного оборудования двигателей, проверка состояния исправности автошин, аккумуляторных батарей.

Дополнительно, в соответствии с утвержденным планом по обучению, будут организованы занятия с линейным персоналом по вопросам эксплуатации техники в весенне-летних условиях, в том числе при аномально высоких температурах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил сводный план тушения лесных пожаров в Подмосковье на текущий год, определяющий порядок взаимодействия ведомств по обеспечению пожарной безопасности в лесах и при ликвидации природных возгораний.

Также глава региона отмечал, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.