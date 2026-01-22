сегодня в 17:17

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по МВО отремонтирует более 200 объектов в 2026 году

Жилищно-коммунальные службы филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Московскому военному округу продолжают выполнять план ремонта объектов, находящихся на обслуживании. В текущем году филиал своими силами отремонтирует более 200 объектов, сообщила пресс-служба филиала.

В 2026 году военным коммунальщикам предстоит провести ремонт на 86 объектах теплового и 88 объектах водо-канализационного хозяйства, отремонтировать 69 объект казарменно-жилищного фонда. Всего в 2026 году ремонт собственными силами предстоит выполнить на 243 объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры: котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП), тепловых сетях, водозаборных узлах, канализационно-насосных станциях, очистных сооружениях, объектов электросетевого хозяйства, сетях водоснабжения и канализации.

Текущий ремонт, осуществляемый собственными силами, включает в себя широкий спектр работ, направленных на поддержание и улучшение объектов инфраструктуры.

К числу электротехнических работ относятся замена силовых кабельных линий и электропроводки, обновление электромагнитных мускателей и устройств плавного пуска для электрооборудования, а также ремонт и замена автоматических выключателей, розеток и осветительных приборов.

Санитарно-технические работы охватывают замену неисправных смесителей, водоразборных кранов и запорной арматуры, а также замену отдельных участков трубопроводов, ремонт колодцев и замену насосных агрегатов.

Кроме того, в рамках общестроительных работ выполняются остекление и ремонт оконных блоков, установка доводчиков на входные двери в военных городках, ремонт кровель, обновление фасадов зданий и отделочные работы внутри помещений. Комплексный подход позволяет поддерживать высокие стандарты комфорта и безопасности на обслуживаемых объектах.

В оперативном управлении филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Московскому военному округу) 1015 военных городков, где эксплуатируется свыше 10 тысяч объектов материально-технической базы и коммунальной инфраструктуры.

Подготовка фондов ФГБУ «ЦЖКУ» с целью повышения надежности функционирования этих объектов проводится ежегодно. Реализация всех запланированных мероприятий и высококачественная работа военных коммунальщиков являются залогом безаварийной и эффективной эксплуатации инфраструктуры.