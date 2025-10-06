ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу провели осенние осмотры более 10 тыс объектов

В ходе подготовки материально-технической базы военных городков к зимнему сезону 2025–2026 годов специалисты жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу провели комплексные осенние осмотры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках этой работы было проверено более 10 тысяч объектов казарменно-жилищного фонда, 1054 коммунальных сооружений, включая 479 объектов водоснабжения и водоотведения и 575 объектов теплоснабжения, осмотрены инженерные сети протяженностью более 2949,9 км.

В результате проведенных мероприятий были подготовлены акты общих осмотров для каждого из объектов. Также был разработан план текущего ремонта и проведена корректировка плана капитального ремонта на 2026 год. Эти действия направлены на обеспечение качественной эксплуатации объектов казарменно-жилищного фонда и инженерных систем в зимний период, а также на использование результатов осмотров для оптимизации ремонтных работ в будущем.

Осенние осмотры материально-технической базы воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации проводятся ежегодно с целью оценки технического состояния объектов по результатам летнего периода эксплуатации.

Своевременное выполнение таких контрольных мероприятий позволяет оценить изменения технического состояния объектов материально-технической базы, формировать планы текущего ремонта на следующий год и вносить корректировки в ранее утвержденные планы капитального ремонта, принимая во внимание работы, выполненные в летний период.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.