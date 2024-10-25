Фельшерско-акушерский пункт откроют в Гидроузле по просьбам жителей

Совместно со специалистами профильных отделов, представителями коммунальных, дорожных и социальных служб прошла встреча с жителями в формате «Выездная администрация».

В Доме культуры поселка Гидроузел жители смогли в одном месте и в одно время решить интересующие их вопросы. В основном, обращения качались сфер жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, а также здравоохранения.

В рамках встречи от местной жительницы поступил вопрос по завершению ремонта фельдшерско-акушерского пункта. На данный момент там продолжаются строительные работы. Фельдшер, который в дальнейшем будет прикреплен к медучреждению, сейчас проходит стажировку. Сообщим, когда фельшерско-акушерский пункт будет готов к приему пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.