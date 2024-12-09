Фасады 18 домов в Москве покрасили в зеленый

18 домов в столице покрасили в зеленый цвет в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда. Также специалисты привели в порядок лоджии, входы, фасады и обновили инженерные системы, сообщается на сайте мэра Москвы.

В число таких домов вошло 16-этажное здание по адресу: улица Мартеновская, 41. Его построили в 1977 году. Здание имеет сложную форму, однако на нем отсутствуют декоративные элементы. Дом обновили с помощью фиброцементных навесных панелей с утеплителем. Теперь у здания бледно-зеленый оттенок, а также присутствуют оттенки «сигнального белого» и «серого окна». Также реставрация коснулась фасадов.

В мягкий оттенок «зеленый туман» покрасили пятиэтажный доходный дом Абамелек-Лазаревой, который находится по адресу: Армянский переулок, 7. Это архитектурный шедевр XX века, его построили в 1900 году в стиле неоклассицизма. Декоративные элементы и карнизы покрасили в «зимний белый». Открытые поверхности фасада обработали антигрибковым раствором. Заменили отливы, провели ремонт откосов и установили систему водостока.

Оттенком «зеленая акварель» заиграл дом № 5 в проезде Карамзина. Остальной фасад выкрашен в «сигнально белый». 16-этажное здание построили в 1980 году по проекту типовой серии. Дом защитили от сырости и холода с помощью герметика, установили современные окна в местах общего пользования, а также привели в порядок балконы.