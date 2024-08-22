Фасад дома в Люберцах украсит мурал с изображением Героя Социалистического Труда

Фасад дома в поселке Красково городского округа Люберцы украсит мурал с изображением советского авиаконструктора, первого руководителя — главного конструктора «НПП «Звезда», Героя Социалистического Труда Семена Михайловича Алексеева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В июле состоялась встреча с местными жителями. Красковчане предложили на фасад дома, выходящим торцом на будущий сквер нанести мурал. Мы проработали эту идею с коллегами из профильных управлений. В ближайшие дни завершаются работы по капитальному ремонту на этом участке фасада, и специализированная организация приступит к нанесению мурала. Учли, что сквер будет выполнен в космическом стиле, поэтому принято решение о нанесении изображения известного советского авиаконструктора самолетов-истребителей, систем спасения и жизнеобеспечения экипажей самолетов и космических объектов, первого руководителя — главного конструктора «НПП «Звезда», Героя Социалистического Труда Семена Михайловича Алексеева», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что мурал будет дополнен QR-кодом, чтобы можно было максимально узнать о выдающемся человеке.

«Мурал подчеркнет космическую тематику нового сквера. Общественное пространство благоустраиваем рядом с гимназией № 56 и техникумом им. Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина в поселке Красково. Сейчас на сквере проведены работы по планировке и зонированию территории, установлен бортовой камень, организованы площадки под цветники, подготовлены и отсыпаны щебнем зоны ожидания родителей и детской площадки», — уточнил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.