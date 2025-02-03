Еженедельное совещание в ЦУРе провели в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе в Центре управления регионом прошло еженедельное совещание с представителями территориальных отделов и коммунальных служб по вопросам обращений жителей, которые поступают посредством портала «Добродел», сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Вопросы от жителей поступают разноплановые. Часто бывает, что определенные вопросы невозможно решить одной службой, и именно в этом случае коллективная работа позволяет нам быстро, качественно и эффективно помочь нашим жителям обрести комфортную и благоприятную городскую среду», — приводятся в сообщении слова начальника территориального управления администрации Ленинского городского округа Михаила Рассказова.

Все обращения распределены на основные категории. Наиболее актуальными остаются вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, здравоохранением, состоянием дорог и транспортом. В области жилищно-коммунального хозяйства, учитывая погодные условия, сотрудники коммунальных служб занимаются устранением наледи и проведением комплексной уборки улиц и дорог, а также уборке придомовых территорий. Кроме того, представители территориальных отделов не только занимаются решением проблем жителей, но и принимают активное участие в улучшении качества жизни в Ленинском округе.

«У нас очень много коммуникаций в новых жилых комплексах, которые еще не переданы на баланс. Подобные совещания помогают нам в кратчайшие сроки найти оптимальные пути решения проблемных вопросов», — добавила начальник территориального отдела Видное «Расторгуево» Татьяна Полякова.

Сообщается, что в течение прошедшего года наибольшее количество решенных вопросов касалось содержания и благоустройства дворовых территорий, дорожной инфраструктуры и общественного транспорта. Также выделялись ряд вопросов, связанные с социальной сферой, общественной территорией, природой и экологией, сельским хозяйством и многим другим.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.