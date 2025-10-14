Еженедельное совещание прошло к Домодедове

На еженедельном оперативном совещании в городском округе Домодедово, прошедшем под руководством главы округа Евгении Хрусталевой и председателя Совета депутатов Леонида Ковалевского, обсуждались ключевые вопросы жизнеобеспечения, в том числе вывоз отходов и состояние дорог, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Как сообщила генеральный директор «Каширского регионального оператора» Марина Мезенцева, на минувшей неделе было вывезено свыше 36 тысяч кубометров отходов, из которых более 3 тысяч кубометров поступило с несанкционированных свалок. Основная проблема заключается в затрудненном доступе мусоровывозящей техники к контейнерным площадкам из-за припаркованных автомобилей, что повлияло на своевременный вывоз мусора в ряде адресов.



В области дорожного обслуживания начальник управления дорожно-транспортной инфраструктуры Юрий Герасимов доложил об устранении 19 ям на улично-дорожной сети. В настоящее время в работе находится 49 ям, ведутся ремонтные работы в нескольких населенных пунктах, включая одновременно укрепление обочин и завершение ремонта дорог.



Федор Миронов, начальник территориального отдела министерства по содержанию территорий, сообщил о эффективно выстроенной системе реагирования на жалобы жителей в сфере отопления, где большинство проблем устраняется в день обращения.



Дополнительное внимание на совещании было уделено проекту «Светлый город» — завершены работы по установке наружного освещения в восьми населенных пунктах, а также монтаж шкафов управления освещением.



Совещание стало платформой для обсуждения текущей ситуации и планов на будущее, акцентируя внимание на необходимости улучшения качества жизни жителей округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.