Ежемесячный прием граждан по вопросам ЖКХ прошел в Правительстве Подмосковья

Руководящий состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провел личный прием граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения жителей из 1️6️ округов региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего с участием территориальных отделов, местных администраций и отраслевых специалистов ведомства было принято 3️4️ заявителя.

«Сегодня мы взяли под личный контроль более 40 волнующих жителей замечаний и предложений. В основном вопросы были связаны с оборудованием контейнерных площадок, начислениями за электроэнергию и содержанием мест общего пользования в домах. В первую очередь, чтобы проанализировать пути решения, поручили отраслевым отделам провести контрольно-надзорные мероприятия. Так, результатом одного из КНМ станет схема дворовой территории с возможными точками переноса контейнерной площадки по просьбе жителя», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Одним из заявителей стала многодетная мама из г. о. Мытищи, которая обратилась в Министерство с просьбой о содействии в погашении материальной задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Ей была предоставлена консультация специалиста по начислениям и разъяснены наиболее краткие пути решения вопроса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.