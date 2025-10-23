Еще около 3 тыс специалистов привлекли в МБУ и УО Подмосковья в 2025 году

На территории Московской области продолжается масштабная работа по подбору специалистов в сферу жилищно-коммунального хозяйства. С января по октябрь учебно-курсовым комбинатом региона привлечено порядка 3 тысяч человек в водоканалы, МБУ по содержанию территорий и другие ресурсоснабжающие предприятия. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Комбинат ведет подбор кадров рабочих профессий по линии трех ведомств: министерства жилищно-коммунального хохяйства Московской области, Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона и министерства энергетики Подмосковья.

«Подготовка к осенне-зимнему периоду невозможна без сильного резерва кадров линейных специалистов. Именно они держат оборону на местах — в любое время суток и вне зависимости от погодных условий обеспечивают бесперебойную работу объектов, сетей и оборудования. Наш учебно-курсовой комбинат подбирает кадры по линии трех профильных ведомств так, чтобы каждый новый сотрудник чувствовал себя на своем месте», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Самыми актуальными специальностями в 2025 году стали:

электромонтер;

слесарь АВР;

сварщик;

слесарь-сантехник;

водитель коммунальной машины;

машинист насосных установок.

Оставить свое резюме и узнать подробнее об условиях труда можно на сайте.

Специалисты также готовы ответить на все вопросы о трудоустройстве по телефону: +7 (910) 449-07-13.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.