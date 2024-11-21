Еще десять коломенских домов готовят к газификации

Работы по социальной газификации продолжаются в Непецине. За три года действия программы социальной газификации в селе проложили более шести километров новых газовых сетей и подключили к голубому топливу 77 частных домов, передает пресс-служба администрации городского округа Коломна.

«В очереди на пуск газа десятки новых заявителей из Непецино. Активно готовим их к газификации: к 103 земельным участкам уже подвели газовые трубы, на территории 93 землевладений построили газопроводы и подготовили к подключению дома», — отметили в пресс-службе Мособлгаза.

Работы в рамках президентского проекта «Социальная газификация» в городском округе Коломна стартовали летом 2021 года. На сегодняшний день муниципалитет — в числе лидеров юго-востока Московской области по исполнению программы.

«С 2021 по 2024 годы в наш филиал обратилось 3 343 заявителя, желающих подключить дом к газу в рамках соцгазификации. Со всеми были заключены договоры, и сегодня практически все из них исполнены. В работе остается 96 заявок на подведение газа к границам землевладений», — рассказал директор филиала АО «Мособлгаз» «Юго-Восток» Андрей Королев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.