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Еще 5 котельных планируют возвести в округе Подмосковья

В Подмосковье реализуется масштабная программа модернизации объектов теплоснабжающего комплекса, которая направлена на сокращение износа коммунальной инфраструктуры и обеспечение жителей области надежным теплоснабжением. Работы в рамках краткосрочной и долгосрочной программ проводятся в каждом городском округе под контролем Минэнерго Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации Рузского округа.

Так, осенью новая блочно-модульная котельная (БМК) заработала в Рузском г. о. на Волоколамском шоссе. Она обеспечивает качественным теплом и горячей водой 7 жилых домов.

В последующие годы в Рузском округе продолжится реализация мероприятий по модернизации теплоснабжающего хозяйства. На эти цели планируется потратить более 1,4 млрд рублей.

В 2025 году планируется строительство двух БМК:

в деревне Старониколаево;

в деревне Сумароково.

В 2026 году планируется строительство трех БМК:

в деревне Поречье;

в поселке Брикет;

в поселке Дорохово.

Помимо этого, специалисты капитально отремонтируют уже работающую котельную в р. п. Тучково.

Все эти мероприятия качественно улучшат подачу тепла и горячей воды потребителям округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.