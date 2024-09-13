Еще 2 штрафа за незаконный сброс мусора выписали в Ленинском округе

В Ленинском городском округе продолжается фото-, видеофиксация нарушений в части несанкционированного сброса отходов на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях. Нарушителям будут выписаны штрафы от 70 до 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Нарушения произошли в деревне Картино у дома № 122, а также у дома № 7 по улице Гоголя. В этой работе большую помощь оказывают видеокамеры системы «Безопасный регион», — отмечается в сообщении.

Жители Московской области обязаны утилизировать мусор в том населенном пункте, где они проживают и где заключили договор на вывоз отходов с региональным оператором. Нарушением также является сброс строительного мусора в любые контейнеры для бытовых отходов или возле них.

В большинстве случаев нарушители привозят отходы как на легковых автомобилях, так и на «Газелях» и других фургонах. Видеокамеры фиксируют госномер транспортного средства, после чего его владельцу выписывается штраф по упрощенной процедуре. Штрафные санкции для граждан могут составлять до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — до 200 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.