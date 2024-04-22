Еще 2 населенных пункта газифицировали в Рузском округе в рамках губернаторской программы

В рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года» специалисты «Мособлгаза» построили газопровод для газоснабжения п. дома отдыха «Тучково» ВЦСПС и п. детского городка «Дружба» в Рузском округе. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Газораспределительные сети построены по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Протяженность нового газопровода составила более 6 км.

Газопровод сможет обеспечить газоснабжение около 30 частных домовладений. Также создана перспектива для дальнейшей газификации 9 многоквартирных домов.

По словам вице-губернатора Московской области — министра энергетики Московской области Евгения Хромушина, в рамках губернаторской программы газификации ранее негазифицированных населенных пунктов в 2023 году план перевыполнен на 20% — введен 71 объект.

«Это позволило дополнительно создать условия для обеспечения голубым топливом более 10 тыс. жителей в 37 тыс. домовладений. В текущем году запланирован ввод еще 70 объектов (10 тыс. жителей в 3,6 тыс. домовладений)», — уточнил Хромушин.

Чтобы подвести газ до забора бесплатно, жителям частных домов необходимо подать заявку на «Социальную газификацию» через Личный кабинет клиента. Чтобы построить газопровод внутри участка и подключить дом к газу, удобнее всего воспользоваться комплексным договором. Подать заявку также можно через личный кабинет.

Чтобы включить населенный пункт в губернаторскую программу, жителям необходимо обратиться в министерство энергетики Московской области.

В программу попадают населенные пункты, соответствующие следующим критериям: в населенном пункте должно быть прописано не менее 30 человек и лимит капитальных затрат на газификацию населенного пункта в расчете на одного человека не должен превышать 450 тыс. рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.