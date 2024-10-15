«ЕР» запустила в регионах мониторинг готовности МКД к отопительному сезону

Партпроект «Школа грамотного потребителя» подготовил специальную анкету, чтобы жители могли сообщить не только о состоянии радиаторов, внутридомовых коммуникаций, но и гидроизоляции цоколей, подвалов, чердаков, остекления подъездов, доводчиков на дверях. Результаты направят в органы жилнадзора для дополнительной проверки, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

«Начало этого года сопровождалось несколькими крайне неприятными инцидентами, когда десятки многоквартирных домов в ряде субъектов РФ остались без тепла в морозный период. Поэтому крайне важно принять превентивные меры, не допустить подобных ситуаций. В связи с этим вместе с координаторами „Школы грамотного потребителя“» организуем проверку многоквартирных домов и опрос жителей о состоянии их домов», — подчеркнул координатор партпроекта, председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству Александр Козлов.

Он отметил, что проверка будет комплексной.

«Тепло и нормальная температура зависят не только от батарей. Есть ряд пунктов, которые в обязательном порядке должны быть соблюдены при подготовке многоквартирного дома. Всё это позволяет не просто комфортно ощущать себя дома, но и позволяет сэкономить. Поэтому нам важны все параметры», — подчеркнул координатор партпроекта.

Региональный координатор партийного проекта «Жители МКД» Елена Андреева отметила, что в рамках проверки будет проведен комплексный анализ состояния жилых зданий, включая проверку работы систем отопления и водоснабжения.

«Основное внимание будет уделено выявлению и устранению потенциальных проблем. Мы понимаем, насколько важен комфорт в домах наших граждан, особенно в холодное время года. Запуск мониторинга позволит нам заранее выявить и решить проблемы, связанные с подготовкой многоквартирных домов к зиме. Проверка будет осуществляться совместно с местными органами власти и управляющими компаниями. Жители также смогут активно участвовать в этом процессе, сообщая о проблемах и недостатках в своих домах через специальные платформы и горячие линии», — рассказала Андреева.

Ранее с аналогичным распоряжением выступил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов на заседании Мособлдумы.

Результаты мониторинга направят в государственные жилищные инспекции для принятия мер к управляющим организациям.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.