Энергетики завершили работы по повышению качества электроснабжения в округе Пушкинский

Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» полностью завершили запланированные на 2025 год работы на территории Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На 100% выполнены запланированные до конца года объемы работ по капитальному ремонту четырех трансформаторных подстанций и 4,7 километров кабельных и воздушных линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ. Также с начала года специалисты компании провели мероприятия по строительству и реконструкции 1,41 км ЛЭП и одной трансформаторной подстанции. В рамках программы повышения надежности энергетики также произвели расчистку от древесно-кустарниковой растительности почти одного гектара охранных зон воздушных линий электропередачи.

Наибольшее внимание в 2025 году было уделено модернизации подстанций, например, в конце августа специалисты «Мособлэнерго» провели установку нового высоковольтного оборудования в трансформаторной подстанции ТП-1100, которая обеспечивает электроснабжение физкультурного оздоровительного центра, техникума и более 50 частных домовладений в поселке городского типа Правдинский г. о. Пушкинский.

«Мы несколько лет подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Программа повышения надежности энергосистемы региона выполняется в соответствии с установленными сроками. По сравнению с прошлым годом, в этом году увеличены объемы ремонта кабельных и воздушных линий электропередачи, больше внимания уделено обновлению оборудования подстанций», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Всего к концу 2025 года в соответствии с программой повышения надежности специалисты «Мособлэнерго» завершат работы по ремонту, реконструкции и строительству 331 объекта электросетевого хозяйства. В течение этого года энергетики заменят 64,71 км проводов линий электропередачи, выполнят капитальный ремонт оборудования в 67 подстанциях, реконструируют и построят больше 100 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 109 подстанций и распределительных пунктов. Также запланирована расчистка от древесно-кустарниковой растительности 8,48 га охранных зон вдоль ЛЭП.

