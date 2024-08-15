Энергетики завершили работы по повышению качества электроснабжения в Мытищах

В Подмосковье продолжается реализация масштабных мероприятий в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей. Специалисты «Мособлэнерго» полностью завершили запланированные на 2024 год работы в г.о Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

Работы проводились на 10 электрообъектах. Было отремонтировано оборудование четырех подстанций, заменено на линиях электропередачи 0,5 км кабеля, построены и реконструированы 5 ТП и 1,1 км ЛЭП. Так, например, энергетики обеспечили новой подстанцией жителей д. Коргашино. А также провели модернизацию ТП-493 в г. Мытищи на ул. Коминтерна — в электроустановке заменили два трансформатора по 400 кВА на трансформаторы по 630 кВА. Благодаря проведенным работам надежность электроснабжения повышена почти у 10 тыс. жителей округа.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В ведомстве добавили, что «Мособлэнерго» в 2024 году проводит работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей в следующих городских округах: Раменском, Пушкинском, Наро-Фоминском, Волоколамском, Ленинском, Одинцовском, Богородском, Орехово-Зуевском, а также в Домодедове, Ступине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове, Химках, Балашихе, Дзержинском, Дубне, Котельниках, Лыткарине, Павловском Посаде и Электростали.

В программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции.

Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать и построить 74,4 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций. На данный момент работы выполнены на 85% и их завершение запланировано до начала отопительного сезона.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.