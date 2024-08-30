Энергетики завершили работы по повышению качества электроснабжения в Лыткарине

В Подмосковье продолжается реализация масштабных мероприятий рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей. Специалисты «Мособлэнерго» полностью завершили запланированные на 2024 год работы в округе Лыткарино. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В подстанциях в Лыткарине установили три новых силовых трансформатора, на линиях электропередачи заменили 0,4 км кабеля, отремонтировали 6 зданий ТП, в которых заменили кровлю, двери, привели в порядок фасады.

Замена трансформаторов в ТП-608, ТП-612 и РТП-26 повысила надежность электроснабжения 26 многоквартирных домов на ул. Коммунистической, Парковой, Октябрьской, школы № 3, двух детских садов и центрального теплового пункта.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Работы проводятся в городских округах: Раменском, Пушкинском, Наро-Фоминском, Волоколамском, Ленинском, Одинцовском, Богородском, Орехово-Зуевском, а также в Домодедове, Ступине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове, Химках, Балашихе, Дзержинском, Дубне, Котельниках, Лыткарине, Павловском Посаде и Электростали.

В программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать и построить 74,4 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций. На данный момент работы выполнены на 89,2% и их завершение запланировано до начала отопительного сезона.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.