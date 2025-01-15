Энергетики запустили четыре подстанции на питающих центрах на юге Подмосковья

В рамках работ по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей специалисты компании «Россети Московский регион» увеличили мощность четырех питающих центров за счет подключения мобильных модульных подстанций (ММПС), сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Четыре ММПС мощностью по 25 МВА каждая установлены и включены в работу на подстанциях 110 кВ: «Ям», «Бронницы», «Кварц» и «Молоково» на юге Московской области.

Каждая из ММПС состоит из высоковольтного и низковольтного модулей, где размещены силовое оборудование, щит управления подстанции и распределительное устройство из четырех линейных ячеек.

Ввод в работу ММПС позволил осуществить перераспределение нагрузок по линиям электропередачи, благодаря чему качество и надежность улучшены у более 25 тыс. потребителей Раменского округа, Домодедова и Ленинского округа. Кроме того, резерв мощности дает возможность присоединения к сетям компании новых потребителей электроэнергии.

«Мы уделяем большое внимание повышению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в особенности в тех районах, где наблюдается резкий прирост населения. Так, на питающих центрах «Ям», «Бронницы», «Кварц» и «Молоково» установили мобильные модульные подстанции, что является эффективным способом повышения надежности электроснабжения южного Подмосковья. Помимо этого, увеличение мощности питающих центров позволяет нам присоединять к сетям новых потребителей электроэнергии, а это критически важно как для комфорта жителей, так и для социально-экономического развития региона», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.