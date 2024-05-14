Энергетики заменят в Ступине более 7 км электрокабелей до конца года

В Ступине энергетики повысят надежность электропередачи сразу на нескольких улицах города. Специалисты «Мособлэнерго» отремонтируют более 7 км электрокабелей на улицах Калинина, Андропова, Чайковского, Пристанционная, Солнечная и Центральная, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Основной объем работ планируется выполнить до осени.

В I квартале этого года энергетики повысили надежность электроснабжения свыше 50 частных домов на улицах Колхозная и Пригородная. Кроме того, специалисты «Мособлэнерго» с начала года расчистили охранные зоны линий электропередачи, питающие эти улицы, на площади порядка 2,6 га от деревьев и кустарников.

Также в I квартале энергетики отремонтировали кровли на подстанциях ТП-71 на Фрунзе и ТП-85 на Куйбышева.

Эти мероприятия позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования и его защиту, что повышает надежность электроснабжения потребителей. Электроустановки питают здания предприятия «Теплосеть», МЧС, автошколы, спорткомплекса «Сокол» и 5 домов на Куйбышева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.