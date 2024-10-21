Энергетики выполнили 9 285 присоединений к электросетям «Мособлэнерго» в 2024 году

Специалисты «Мособлэнерго» за девять месяцев текущего года выполнили 9 285 мероприятий по технологическому присоединению к электросетям компании на общую мощность 283 МВт. Ежедневно к сетям компании в среднем подключались 34 новых объекта. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Наибольшее количество подключений потребителей выполнено в Раменском, Павлово-Посадском городских округах и городском округе Коломна.

Всего с начала года департамент технологических присоединений «Мособлэнерго» принял и обработал 16 446 заявок на подключение к сетям на общую мощность 883 МВт. Количество заявок за девять месяцев текущего года возросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: с января по октябрь 2023 года было обработано 10 437 заявок на общую мощность 476 МВт.

100% заявок на подключение к сетям компании было подано онлайн: через «Портал потребителя» «Мособлэнерго» или посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области.

Технологическое подключение к сетям компании выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Порядок определен правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными постановлением правительства РФ от 27.12.2004 № 861, а также федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.