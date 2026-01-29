Энергетики выявили 1 тыс случаев незаконного потребления электроэнергии в Подмосковье в 2025 г

В 2025 году специалисты компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» пресекли около тысячи случаев незаконного потребления электроэнергии в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В 2025 году энергетики компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» выявили в Подмосковье около тысячи случаев нарушения порядка учета электроэнергии. По более чем 350 случаям составлены акты о безучетном потреблении на сумму почти 400 млн кВт*ч.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Раменском и Красногорске. Также факты незаконного потребления выявлены в Коломне, Сергиево-Посадском и Щелково. В отношении потребителей, которые не оплатили задолженность добровольно, ведется претензионно-исковая работа. По итогам работы компании «Россети Московский регион» оплачено 320 актов на сумму около 890 млн рублей.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что незаконное потребление электроэнергии может привести к превышению допустимой нагрузки на объекты и снижению качества энергоснабжения. По каждому случаю оформляются акты, а материалы передаются в правоохранительные органы для дальнейших мер, включая возбуждение уголовных дел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.