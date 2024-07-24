Энергетики ввели в работу почти 60 подстанций в Подмосковье с января

Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года ввели в эксплуатацию 59 подстанций в городских округах Подмосковья. Всего по программе запланировано строительство и реконструкция 69 электроустановок, сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день больше всего подстанций установили в Истре — 9 штук, в Наро-Фоминске — 8 штук, в Красногорске — 6 штук. Так, например, новые электроустановки построены в п. Пионерский на Школьной улице (г.о. Истра), в Наро-Фоминске на ул. Погодина, в СНТ «Березовое» г. о. Красногорск.

Также с начала 2024 года специалисты «Мособлэнерго» заменили 418 опор и 55 км провода/кабеля на воздушных и кабельных линиях электропередачи в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Реконструировали и построили 65,7 км воздушных и кабельных линий электропередачи. Общий процент выполнения программы повышения надежности электроснабжения потребителей составляет 77,7%, работы выполняются согласно установленным срокам.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — сказал Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В ведомстве добавили, что в программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего будет заменено 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать и построить 74.5 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ, а также расчищено от древесно-кустарниковой растительности 22,2 га охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. Основной объем работы выполняется в летний период.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.