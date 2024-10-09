Энергетики ввели более 120 МВА трансформаторной мощности в Подмосковье

С начала 2024 года специалисты «Мособлэнерго» обеспечили ввод 123,05 МВА дополнительной трансформаторной мощности в городских округах Московской области в рамках инвестиционной программы, реализуемой каждым филиалом компании. Строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства выполняется в установленные программой сроки, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В частности, в рамках проекта по переводу сетей с напряжения 3 кВ на 6 кВ в микрорайоне Кашира-2 установлена распределительная подстанция РП-6кВ и блочный комплектный распределительный пункт БРТП с двумя трансформаторами по 400 кВа каждый. Данные объекты обеспечивают электроснабжение более 2,5 тыс. жителей многоквартирных домов и частного сектора, и ряда социально важных объектов — школы, детских садов, больницы, канализационно-насосной станции, водозаборного узла, очистных сооружений.

Для электроснабжения потребителей коттеджного поселка «Усадьба Глебово» в Раменском округе выполнена установка комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА. Проект данного этапа также включает строительство 380 м кабельной линии КЛ-6 кВ, 600 м воздушной линии ВЛ-6 кВ и более 2 км ЛЭП напряжением 0,4 кВ. Работы реализованы в рамках третьего этапа строительства объектов для электроснабжения потребителей поселка, в котором насчитывается более 800 участков.

В поселке Хорлово Воскресенска установлена ТП-505 с силовым трансформатором 250 кВА. Электроустановка построена взамен прежней подстанции на ул. Садовой, и позволит повысить надежность электроснабжения 15 многоквартирных жилых домов на ул. Садовой и СНТ «Коллективный сад № 4».

Также в текущем году в рамках данной программы компании построено и реконструировано 165,14 км кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4 — 10 кВ.

Главная цель программы заключается в улучшении качества обслуживания потребителей — жителей Подмосковья. Благодаря вводу новых подстанций и сетей повышается надежность работы всего электросетевого комплекса региона, а также создаются условия для технологического присоединения новых потребителей.

Всего в 2024 году «Мособлэнерго» в рамках инвестиционной программы планирует построить и реконструировать на территории Московской области 301,21 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.