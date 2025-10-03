Энергетики ввели более 120 МВА трансформаторной мощности в Подмосковье

В рамках реализации инвестиционной программы специалисты «Мособлэнерго» с начала 2025 года ввели в эксплуатацию 120,57 МВА дополнительной трансформаторной мощности в городских и муниципальных округах Московской области. В рамках данной производственной программы энергетики выполняют строительство и реконструкцию электросетевых объектов в целях улучшения качества электроснабжения жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

За девять месяцев текущего года энергетиками была построена и реконструирована 301 трансформаторная подстанция, из них 253 —реконструированы с заменой силового электрооборудования, 48 — новые, введенные в эксплуатацию энергообъекты. Также в ходе реализации инвестиционной программы за указанный период силами специалистов компании и подрядных организаций построено и реконструировано 231,77 км ЛЭП, в том числе 95 км воздушных и 136,77 км кабельных линий 0,4-10 кВ.

Так, в июле 2025 года в рамках указанной программы специалисты «Мособлэнерго» установили новую трансформаторную подстанцию, которая обеспечила надежным электроснабжением более 200 частных домовладений, расположенных в д. Субботино Павлово-Посадского г. о.

В конце августа энергетики завершили работы по модернизации оборудования распределительного пункта в г. Кашира. От данной электроустановки запитаны восемь трансформаторных подстанций, которые снабжают электроэнергией объекты социальной и жилой инфраструктуры микрорайона Кашира-3, в том числе, здание администрации, городской поликлиники, котельной, физкультурно-оздоровительного центра и 20 многоквартирных домов, в которых проживает более четырех тысяч человек.

В сентябре в рамках реализации мероприятий по повышению надежности электроснабжения теплоснабжающих объектов региона, специалисты «Мособлэнерго» провели модернизацию распределительного пункта в микрорайоне Сходня Химок. От данной электроустановки запитаны два центральных тепловых пункта, средняя общеобразовательная школа, водонасосная станция и 27 многоквартирных домов.

«Планомерная модернизация энергоинфраструктуры — наш ключевой приоритет. Наблюдается устойчивый рост объемов ввода новых мощностей и сетевой инфраструктуры. Так, если в 2024 году фактический ввод мощности составил 114% от плана, то по строительству ЛЭП мы достигли 82% от запланированного на год. В 2025 году мы наращиваем темпы, демонстрируя рост строительства ЛЭП на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти меры позволили существенно повысить надежность электроснабжения тысяч жителей Подмосковья и создают основу для подключения новых потребителей», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Всего в 2025 году в рамках реализации инвестиционной программы в Подмосковье энергетики построят и реконструируют более 388 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 203 МВА дополнительной трансформаторной мощности. Благодаря модернизации и вводу в эксплуатацию новых подстанций и сетей повышается надежность работы всего электросетевого комплекса региона, а также создаются условия для технологического присоединения новых потребителей. Мероприятия по инвестиционной программе находятся на контроле Министерства энергетики Московской области и выполняются в установленные сроки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.