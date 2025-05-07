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Энергетики восстановили электроснабжение в 6 округах Подмосковья после непогоды

Восстановлено электроснабжение у всех потребителей компании «Россети Московский регион» в подмосковных округах Истра, Рузский, Волоколамский, Клин, Сергиево-Посадский, Талдомский, пострадавших от аномальной майской непогоды. В настоящее время энергетики переводят абонентов в данных округах с резервной на нормальную схему подачи электроэнергии. В ближайшие часы данная работа будет завершена. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

В округах Солнечногорск и Дмитровский продолжаются работы по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ. После их завершения специалисты приступят к восстановлению нормальной схемы электроснабжения.

Также специалисты «Россети Московский регион», как системообразующая территориальная сетевая организация, оказывают помощь в восстановлении электроснабжения на сетях иных собственников (СНТ, КП и т. д.).

Если в Вашем доме отсутствует электричество, сообщите об этом по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8(800)220-02-20 (короткий номер — 220), либо пишите Электре — виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион». Найти чат-бот можно в закрепленных сообщениях официального Telegram-канала «Россети Московский регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.