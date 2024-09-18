Энергетики вдвое увеличили мощность электроснабжения больницы в Зарайске

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Специалисты «Мособлэнерго» с опережением графика предоставили Зарайской центральной районной больнице дополнительные 160 кВт мощности для подключения нового медицинского оборудования, включая рентгеновский аппарат и флюорограф. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения поликлиники энергетики проложили дополнительную кабельную линию длиной более 60 метров от трансформаторной подстанции ТП-168, расположенной на улице Октябрьской. Теперь у больницы есть два независимых и взаиморезервирующих источника питания, что делает ее одним из самых важных социальных объектов.

Мощность больницы увеличилась с 150 до 310 кВт, а категория надежности электроснабжения перешла с третьей на вторую, что значительно повысило безопасность и комфорт для пациентов.

Изначально планировалось выполнить технологическое присоединение в 2025 году, но из-за высокой общественной значимости объекта энергетики ускорили процесс и завершили работы до середины сентября текущего, 2024 года.

«Мособлэнерго» уделяет особое внимание технологическому присоединению и увеличению мощности социально значимых объектов, включая медицинские учреждения. Большинство подобных заявок выполняется в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.