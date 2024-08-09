Энергетики увеличили мощность электроснабжения областной больницы в Люберцах

Увеличение мощности с 374 до 550 кВт потребовалось областной больнице после проведенной реконструкции здания и для подключения нового медицинского оборудования. В подстанции ТП-369, питающей объект здравоохранения, энергетики заменили два трансформатора мощностью по 400 кВА каждый на трансформаторы по 630 кВА. В ближайшее время работники компании подключат электроустановку и больница начнет получать необходимую мощность.

«Мособлэнерго» уделяет особое внимание вопросам техприсоединения и увеличения мощности социально значимых объектов, в том числе медучреждений. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков. Заявки на технологическое присоединение к электросетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.

«Технологическое присоединение корпусов медицинских учреждений находится на особом контроле правительства Московской области и министерства энергетики Московской области, ведь качество предоставления медицинских услуг зависит, в том числе, и от качественного электроснабжения таких объектов. Наши сетевые организации региона постоянно ведут работу по подключению энергопринимающих устройств физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Министерство энергетики, функционирующее в Московской области, реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Работы по данной программе в 2024 году затронут 33 городских округа. В нее вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и построить почти 50 км ЛЭП.