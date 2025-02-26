Энергетики установят 10 тыс птицезащитных устройств на ЛЭП в Подмосковье в 2025 году

Специалисты компании «Россети Московский регион» уделяют большое внимание разработке технических мер для обеспечения орнитологической безопасности объектов электросетевого комплекса. В планах этого года — установить 10 324 птицезащитных устройства на территории Московской области. Работы будут проведены в рамках ремонтной программы на воздушных линиях 0,4-220 кВ. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

На опорах ЛЭП смонтируют комплекты ПЗУ различных видов. Так, антиприсадочные ПЗУ, выполненные в виде травмобезопасных стержней, затрудняют посадку и гнездование птиц вблизи находящихся под напряжением объектов. ПЗУ защитно-барьерного типа защищают от непосредственного контакта с гирляндами изоляторов и иными потенциально опасными для птиц элементами ЛЭП и подстанций.

Работа по установке ПЗУ на ЛЭП позволяет предотвратить технологические нарушения в электросетях из-за жизнедеятельности птиц, а также минимизировать риск травмирования пернатых.

Работы по установке птицезащитных устройств проводятся ежегодно. Так, в прошлом году в Подмосковье смонтировали более 7,2 тыс. таких устройств.

Основная цель проекта — обеспечить охрану птиц при эксплуатации ЛЭП, сохранить биологическое разнообразие на территории столичного региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.