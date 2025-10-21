Энергетики установили более 79 тыс приборов учета на территории Подмосковья

Специалисты подмосковных энергосетевых компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» с начала 2025 года установили 79 122 прибора учета (ПУ) электроэнергии с дистанционной передачей данных, из которых 45 895 шт. — были установлены специалистами компании «Россети» и 33 227 — специалистами «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Установленные «умные» приборы учета также оснащены функцией уведомления о несанкционированном вмешательстве в работу или конструкцию счетчика. Современные устройства позволяют минимизировать потери электроэнергии, повысить надежность и качество электроснабжения потребителей. Межповерочный интервал — срок, в течение которого изготовитель гарантирует точность работы прибора, превышает 15 лет. До установки интеллектуального счетчика обязанность по передаче показаний сохраняется за потребителем.

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ сетевая компания или гарантирующий поставщик электроэнергии бесплатно заменят прибор учета, если срок его эксплуатации или поверки истек, устройство вышло из строя, утрачено или отсутствует, требуется новое технологическое присоединение. Согласно законодательству, современный прибор учета будет установлен в течение шести месяцев с даты подачи заявки в заранее согласованную с клиентом дату.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.