Энергетики установили более 210 тыс приборов учета на территории Подмосковья

Специалисты компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» с начала года установили более 210 тыс. приборов учета на территории Московской области в рамках реализации подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение эффективности» госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Монтаж умных счетчиков с возможностью дистанционной передачи данных абонентам компании проводится бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

В отличие от аналоговых предшественников, умные приборы способны дистанционно передавать показания по потреблению электроэнергии, зафиксировать факт и подать сигнал о несанкционированном вмешательстве в работу ПУ. Кроме того, установка новых приборов учета способствует корректному начислению объемов оказанных услуг, влияет на снижение потерь электроэнергии и позволяет оперативно пресекать несанкционированное вмешательство в его работу. В результате современное оборудование повышает надежность и качество электроснабжения потребителей. Новое оборудование имеет более длительный срок эксплуатации: межповерочный интервал приборов составляет 16 лет.

Согласно 522-ФЗ от 27.12.2018, с 1 июля 2020 года обязанность по установке и обслуживанию приборов учета электроэнергии у граждан, проживающих в частных домах, и организаций перешла к сетевым компаниям. Замена осуществляется планово по графику или по заявлению потребителей бесплатно. Если у ПУ истек срок эксплуатации или поверки, его заменят бесплатно в плановом порядке. По заявлению потребителя бесплатная замена возможна во всех случаях, отраженных в законе: при истечении срока эксплуатации или межповерочного интервала прибора учета поверки, при поломке счетчика, выходе его из строя или утрате.

Приборы учета позволяют учитывать реальный объем потребления энергоресурсов и воды. А это, в свою очередь, помогает снизить расходы на электроэнергию, повысить эффективность производственных процессов, обеспечить надежное электроснабжение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.