Энергетики установили 47 тыс приборов учета электрической энергии в Подмосковье

Специалисты «Мособлэнерго» за 2024 год установили и произвели замену 47 456 приборов учета электрической энергии у потребителей, технологически присоединенных к электрическим сетям компании на территории Московской области. Количество установленных приборов учета на 45% превысило показатели 2023 года и стало рекордным для компании, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В ходе технологического присоединения энергопринимающих устройств было установлено 12 303 прибора учета электроэнергии, а также при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или интервала между поверками было установлено 35 253 прибора учета. При этом специалисты компании превысили плановые показатели на 50,5% с 23 424 до 35 253 приборов учета.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ с 1 июля 2020 года обязанность по установке и обслуживанию приборов учета электроэнергии от потребителей, проживающих в частных домах, а также организаций перешла к сетевым компаниям.

Работа по установке новых приборов осуществляется специалистами «Мособлэнерго» круглый год на всей территории обслуживания в городских округах Подмосковья. Устанавливаемые интеллектуальные приборы учета электрической энергии самостоятельно транслируют данные о потреблении в режиме реального времени и избавляют потребителей от необходимости передавать показания счетчика «вручную».

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.