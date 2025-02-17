Энергетики ремонтируют объекты в Рузском округе

Рузский район электрических сетей «Россети Московский регион» сообщает жителям о плановых отключениях электроэнергии в населенных пунктах Рузского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

17 февраля с 10.00 до 12.00 отключат электроэнергию в Рузе в Микрорайоне и Федеративном проезде; с 10.00 до 13.00 — в деревне Ватулино; с 10.00 до 14.00 — в поселке Бороденки.

С 13.30 до 15.30 не будет света в деревне Старая Руза.

Обесточивание потребителей будет производиться не более 2-х часов.

ПАО «Россети Московский регион» приносит искренние извинения за неудобства, вызванные перебоями с электричеством в ходе проведения технических работ. Мы понимаем, насколько важен стабильный доступ к электроэнергии для вашего комфорта и безопасности.

Специалисты прилагают максимум усилий для минимизации подобных инцидентов в будущем и улучшения качества предоставляемых услуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.