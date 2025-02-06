Энергетики ремонтируют объекты в Рузском округе
Фото - © Энергетики ПАО «Россети Московский регион»
«Россети Московский регион» сообщает жителям Рузского округа о плановых отключениях электроэнергии в населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
6 февраля с 9.30 до 12.30 прекратится подача электроэнергии в деревне Полуэктово.
С 10.00 до 14.00 не будет света в поселке Тучково на улицах: Социалистической, Строительной, Лесной, Москворецкой; с 10.00 до 16.00 — в деревне Ивойлово.
С 11.00 до 15.00 обесточат деревню Грибцово.
С 13.00 до 17.00 отключат электроэнергию в деревне Белобородово.
С 13.30 до 16.30 не будет света в деревне Накипелово.
Обесточивание потребителей будет производиться не более 2-х часов.
Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят свои извинения за доставленные неудобства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.