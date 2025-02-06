Энергетики ремонтируют объекты в Рузском округе

«Россети Московский регион» сообщает жителям Рузского округа о плановых отключениях электроэнергии в населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

6 февраля с 9.30 до 12.30 прекратится подача электроэнергии в деревне Полуэктово.

С 10.00 до 14.00 не будет света в поселке Тучково на улицах: Социалистической, Строительной, Лесной, Москворецкой; с 10.00 до 16.00 — в деревне Ивойлово.

С 11.00 до 15.00 обесточат деревню Грибцово.

С 13.00 до 17.00 отключат электроэнергию в деревне Белобородово.

С 13.30 до 16.30 не будет света в деревне Накипелово.

Обесточивание потребителей будет производиться не более 2-х часов.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят свои извинения за доставленные неудобства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.