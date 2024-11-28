Энергетики ремонтируют объекты в Рузском округе

сегодня в 13:15

«Россети Московский регион» сообщает жителям о плановых отключениях электроэнергии в населенных пунктах Рузского городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

28 ноября с 8.00 до 17.00 не будет света в деревнях: Цыганово, Лихачево, Палашкино.

С 9.00 до 16.00 прекратится подача электроэнергии в деревнях Глухово и Орешки.

С 10.00 до 13.00 отключат электроэнергию в деревнях: Старая Руза, Жиганово, Красотино, Федьково; с 10.00 до 14.00 — в деревнях: Сытьково, Щелканово, Писарево.

С 13.00 до 17.00 обесточат поселок Тучково на улицах: Восточной, Силикатной, 8-го Марта, в Больничном проезде.

Обесточивание потребителей будет производиться не более 2-х часов.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят свои извинения за доставленные неудобства. Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион»в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70, 8 (800) 220-0-220.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.