Энергетики провели уроки электробезопасности в двух округах Подмосковья

Продолжая уже ставшие традицией учебного года занятия по электробезопасности в образовательных учреждениях Подмосковья, сотрудники «Мособлэнерго» провели уроки для школьников во Фрязино и Лосино-Петровском. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В конце октября энергетики провели урок электробезопасности в средней общеобразовательной школе № 3 на ул. Дудкина, 12, в г. Фрязино. Мероприятие посетили 90 учеников 6 и 8-го классов.

23 октября урок на тему: «Влияние электрического тока на человеческую жизнь» состоялся в Средней общеобразовательной школе № 2 имени В. В. Дагаева на ул. Чехова, 8, в г. Лосино-Петровском. Занятие было организовано для 80 учащихся четвертого класса.

На уроках были рассмотрены вопросы о пользе электроэнергии для человека, правилах обращения с электрическими приборами и об опасности поражении электрическим током при неисправности электрооборудования (вилки, розетки, выключатели, шнуры и провода). Ребятам рассказали о правилах поведения вблизи линий электропередач и трансформаторных подстанций, о действиях при обнаружении обрывов воздушных линий или открытых дверей в электроустановках. Показаны предупреждающие плакаты, указывающие на наличие электричества на электрообъектах, продемонстрированы методы реанимации человека в случае остановки сердца от удара электрическим током.

В целях профилактики детского электротравматизма специалисты «Мособлэнерго» ежегодно проводят занятия по электробезопасности в образовательных учреждениях Подмосковья, которые посещают свыше трех тысяч учащихся. Также в целях профориентации и привлечения молодежи к работе в сфере электроэнергетики для учеников старших классов и колледжей проводят экскурсии в филиалах и производственных отделениях компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.