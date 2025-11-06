Энергетики провели уроки электробезопасности в двух округах Подмосковья

Продолжая осенний сезон занятий по электробезопасности в образовательных учреждениях Подмосковья, энергетики «Мособлэнерго» провели интерактивные уроки для школьников городов Химки и Электросталь. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Специалисты компании провели занятие по электробезопасности в «Лицее № 7 имени Д. П. Уланова» на ул. Ватутина в г. Химки. Совместно с педагогами лицея энергетики провели увлекательный и познавательный урок для 25 шестиклассников.

Сотрудники Электростальского производственного отделения компании организовали открытый урок на тему «Электричество — не игрушка!» в средней общеобразовательной школе № 11 на ул. Пушкина в г. Электросталь. В мероприятии приняли участие 120 учеников 5-7-х классов.

Основной целью уроков стало привлечение внимания учащихся к важным аспектам безопасности при обращении с электрическими устройствами и предотвращение опасных ситуаций, связанных с эксплуатацией электрических сетей. На занятиях были рассмотрены практические ситуации, разъяснены возможные риски, связанные с неправильным обращением с бытовыми приборами и оборудованием. Ребята активно участвовали в диалоге, задавали вопросы специалистам и сами рассказывали о своем опыте соблюдения мер безопасности дома и на улице. Для профилактики несчастных случаев детям рассказали о правилах поведения вблизи линий электропередач и трансформаторных подстанций, о действиях при обнаружении обрывов воздушных линий или открытых дверей в электроустановках и о том, какие меры необходимо предпринять при поражении электрическим током.

В целях профилактики детского электротравматизма специалисты «Мособлэнерго» ежегодно проводят занятия по электробезопасности в образовательных учреждениях Подмосковья, которые посещают свыше трех тысяч учащихся. Также в целях профориентации и привлечения молодежи к работе в сфере электроэнергетики для учеников старших классов и колледжей проводят экскурсии в филиалах и производственных отделениях компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.