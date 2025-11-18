Энергетики провели уроки электробезопасности в 6 округах Подмосковья

Работники четырех производственных отделений Щелковского филиала «Мособлэнерго» провели осеннюю серию уроков электробезопасности в образовательных учреждениях Подмосковья. В ноябре интерактивные тематические занятия под названием «Электричество — не игрушка!» были проведены для учеников СОШ № 3 и СОШ № 17 в г. Щелково, МБОУ СОШ № 3 в г. Ногинск, в центре образования № 33 в г. Электроугли, а также в лицее мкр. Ольгино в г. Балашиха и в СОШ № 2 им. В. В. Дагаева в г. Лосино-Петровский. В общей сложности мероприятия посетили более 200 ребят. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Дети узнали о пользе электричества, а также той угрозе, которую оно представляет для нарушителей правил поведения вблизи энергообъектов.

Особое внимание специалисты «Мособлэнерго» уделили необходимости соблюдения норм поведения вблизи ЛЭП и подстанций на улице. Энергетики напомнили ученикам и о безопасном обращении с бытовыми электроприборами. Ребятам рассказали простые правила, которые станут залогом безопасности и уберегут от беды. Школьники с интересом задавали вопросы, участвовали в викторине, а в конце урока смогли примерить электрозащитные средства и сфотографироваться в них. Также учащиеся узнали об истории электрификации их городов и получили от компании памятные сувениры.

В целях профилактики детского электротравматизма специалисты «Мособлэнерго» ежегодно проводят занятия по электробезопасности в образовательных учреждениях Подмосковья.

Каждую весну и осень такие уроки посещают свыше 1,5 тыс. учащихся. Также в целях профориентации и привлечения молодежи к работе в сфере электроэнергетики для учеников старших классов и колледжей проводят экскурсии в филиалах и производственных отделениях компании.

