Энергетики провели учения по восстановлению электроснабжения в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск под руководством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина компания «Мособлэнерго» провела масштабные командно-штабные учения по ликвидации условного технологического нарушения в электросетях. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Согласно легенде, в условиях низких температур произошло технологическое нарушение, которое привело к прекращению подачи электроэнергии на крупную котельную № 1 микрорайона Рекинцо в г. о. Солнечногорске, обслуживаемую компанией «Газпром теплоэнерго МО». Задача энергетиков заключалась в том, чтобы в кратчайшие сроки устранить сбой и восстановить электроснабжение на теплоснабжающий объект.

В здании администрации г. о. Солнечногорска состоялось заседание штаба, на котором были отработаны вопросы взаимодействия всех служб, участвующих в восстановлении электроснабжения: министерств и ведомств Московской области, органов местного самоуправления, сетевых ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В учениях приняли участие представители Министерства энергетики Московской области, территориальных подразделений МЧС и МВД России в Московской области, администрации г. о. Солнечногорск, АО «Газпром теплоэнерго Московская область», ГКУ МО «МОС АВС», а также единой дежурно-диспетчерской службы.

«Сегодня мы в очередной раз провели тренировку по ликвидации технологического нарушения в электросетях. Согласно сценарию, инцидент произошел на кабельной линии 6 кВ в Солнечногорске, в результате чего без электроэнергии осталась крупнейшая городская котельная, которая обеспечивает электроснабжение многоквартирных домов и социально значимых объектов», — сказал Хромушин.

В ходе учений была отработана сложная ситуация, когда перевод питания на резерв по сети был невозможен из-за того, что три другие линии, питающие котельную, находились в ремонте. В этой связи к зданию котельной в срочном порядке была направлена передвижная электростанция мощностью 1000 кВт из Клинского производственного отделения «Мособлэнерго», было организовано её подключение в кратчайшие сроки. Электроснабжение котельной было оперативно восстановлено.

Кроме того, в связи с прогнозируемым ростом нагрузок на трансформаторных подстанциях из-за использования жителями индивидуальных приборов для обогрева помещений, в район было направлено 9 дополнительных передвижных электростанций (ПЭС) для подключения в случае дефицита трансформаторной мощности.

В связи с низкими температурами и сложными условиями прохождения трасс кабельных линий, питающих котельную, был введен особый режим работы, и на место устранения технологического нарушения направлены 4 бригады. Аварийно-восстановительные работы продолжались почти сутки. Все это время ПЭС обеспечивали электроснабжение жилых домов и социальных объектов города, а бригады непрерывно работали над поиском мест повреждений кабельных линий, проводили их ремонт и испытания повышенным напряжением. К 6 часам утра следующего дня электроснабжение котельной было восстановлено по нормальной схеме. Основная и резервная кабельные линии были отремонтированы, испытаны и включены в работу.

После нормализации нагрузок на трансформаторных подстанциях энергетики произвели поочередное отключение ПЭС, а ресурсоснабжающая организация «Газпром теплоэнерго МО» выполнила необходимые работы на котельной. За время ликвидации технологического нарушения размораживания сетей теплоснабжения допущено не было.

В этом году для повышения надежности подачи электроэнергии потребителям в условиях низких температур Правительством Московской области было принято решение о приобретении в регионе 80 дополнительных резервных источников снабжения электроэнергией — передвижных электростанций (ПЭС). 40 единиц были закуплены компанией «Мособлэнерго», а 40 единиц — компанией «Россети Московский регион».

Как ранее отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов, ПЭС смонтированы на шасси автомобиля, что не требует дополнительных мероприятий по погрузке и транспортировке. Это позволит в случае инцидентов и аварий быстро восстанавливать подачу электроэнергии потребителям, включая такие важные объекты жизнеобеспечения как котельные и центральные тепловые пункты, и в целом пройти зиму спокойно. После завершения поставки общее число ПЭС в регионе достигнет 292 единиц.

«Для нас принципиально важно ликвидировать возникающие инциденты в максимально сжатые сроки, а также не допускать превращения инцидентов в аварии, чтобы жители не чувствовали дискомфорта, особенно зимой. Ситуация также осложняется террористическими угрозами и другими способами вывода из строя наших объектов теплоснабжения и электроэнергетики. Для этого необходимо, чтобы персонал был высококвалифицированным, подготовленным и не просто знал должностные инструкции в теории, но и умел применять знания на практике. В ходе командно-штабных учений мы отработали актуальные вопросы, связанные с электроснабжением котельных и других объектов критической инфраструктуры, и в очередной раз продемонстрировали на практике, как должны взаимодействовать смежные службы для оперативного устранения технологических нарушений и обеспечения жителей тепло- и электроресурсом», — добавил Хромушин.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.