Энергетики приступили к расчистке охранных зон ЛЭП на территории Подмосковья

С марта текущего года на территории Подмосковья энергетики компании «Мособлэнерго» произвели расчистку 20 га охранных зон вдоль трасс ЛЭП по программе повышения надежности электроснабжения. На данный момент мероприятия выполнены на 89%. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Московской области.

Наибольшие объемы работ по расчистке трасс воздушных линий выполнены в городском округе Подольске — 9,5 га и городском округе Раменском — 5,9 га. В частности, в Подольске проводилась расчистка ВЛ-6 кВ, питающих СНТ «ПМЗ 4», «ПМЗ 5», «ПМЗ 8», «Садовод любитель», «Рябинушка», горнолыжную базу и 2 водозаборных узла. В Раменском работы проводились в д. Капустино, Устиновка и Трошково.

Расчистка и опиловка веток деревьев производится в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением правительства РФ № 160 от 24.09.2009 года и правилами устройства электроустановок, определяющими допустимые расстояния от проводов ЛЭП до крон деревьев и кустарников.

Работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей в 2024 году «Мособлэнерго» проводит в 33 городских округах.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа» — сказал Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.