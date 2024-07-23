Энергетики приступили к расчистке охранной зоны ЛЭП в Раменском округе

Специалисты «Мособлэнерго» приступили к работам по расчистке от древесно-кустарниковой растительности охранной зоны линии электропередачи напряжением 10 кВ в Раменском округе. Технические мероприятия проводятся с целью подготовки электросетевых объектов «Мособлэнерго» к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Энергетики выполняют опиловку веток деревьев и кустарников вдоль трассы ВЛ-10 кВ, от которой получают электроэнергию жители и организации в д. Поповка, Донино, п. Гжелка и микрорайонах Гостица, Березовая роща и № 10 г. Раменское.

Линия проходит от питающего центра ПС-366 «Донино» до распределительной подстанции РП-33 имеет протяженность 8,5 км. Работы по расчистке охранной зоны ЛЭП направлены на обеспечение надежности электроснабжения более 15 тыс. потребителей городского округа.

Опиловка производится в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением правительства РФ от 24.09.2009 № 160 и Правилами устройства электроустановок, определяющими допустимые расстояния от проводов ЛЭП до крон деревьев и кустарников.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

«Всего в регионе в 2024 году мы планируем построить и реконструировать более 300 км воздушных и кабельных линий электропередачи в рамках производственной программы «Мособлэнерго», а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Подмосковья», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Он также добавил, что в рамках нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов «Мособлэнерго» в 2024 году введет в эксплуатацию 235,8 км электросетей и 162,4 МВА трансформаторной мощности. При этом 65,3 км и 34,4 МВА трансформаторной мощности планируется ввести по договорам технологического присоединения, в основном это подключение к сетям частных домов.

В Подмосковье работы в области топливно-энергетического комплекса выполняет министерство энергетики. Одна из его сфер деятельности — контроль за подключением к электрическим сетям. Особое внимание уделяется вопросам технологического присоединения социально значимых объектов, в том числе образовательных учреждений. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков. Кроме того, дополнительные мощности предоставляются коммерческим объектам, например, промпроизводствам.