Энергетики приняли участие во внеплановой противоаварийной тренировке в Чехове

Специалисты «Мособлэнерго» приняли участие во внеплановой противоаварийной тренировке по ликвидации чрезвычайной ситуации во время прохождения отопительного сезона в г. о. Чехов, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

По легенде тренировки в п. Любучаны при температуре наружного воздуха минус 20 градусов одновременно произошло отключение электроэнергии, прекратилась подача газа в котельную, расположенную на Заводской улице, а также прорвалась центральная тепловая трасса.

В тренировке приняли участие заместитель министра энергетики Московской области Аркадий Собенников, а также представители компаний ТЭК региона и ЖКХ. Цель проведения тренировки — отработка практических действий персонала при возникновении аварийной ситуации. В п. Любучаны работниками Чеховского производственного отделения Домодедовского филиала АО «Мособлэнерго» была доставлена передвижная дизельная электростанция для оперативной подачи электроэнергии потребителям на время восстановительных работ.

На месте происшествия был развернут штаб, где представители всех задействованных организаций докладывали о ситуации. Все участники мероприятия отработали свои действия в быстром порядке, тренировка прошла успешно.

«Для нас крайне важно ликвидировать возникающие аварийные ситуации в максимально сжатые сроки, чтобы потребители не чувствовали дискомфорта. А для этого необходимо качественное взаимодействие всех сил и средств, в том случае, если у нас происходят какие-то отключения. Все уровни, в том числе сетевые организации, подразделения МЧС России, муниципальные службы, должны быть способны оперативно обеспечить устойчивое электроснабжение жилых домов, социальных объектов, объектов ЖКХ, особенно зимой. Ситуация также осложняется террористическими угрозами и другими способами вывода из строя наших питающих центров. Поэтому мы должны быть готовы правильно действовать в самых разных ситуациях. Сегодня в Чехове промоделировали возгорание на трансформаторной подстанции, которое привело к отключению электричества. Мы проводим такие тренировки регулярно как с сетевыми, так и с тепловыми организациями, чтобы постоянно отрабатывать порядок взаимодействия всех служб по устранению нештатных ситуаций», — сказал вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.