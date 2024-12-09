Энергетики приняли участие в противоаварийной тренировке в Люберцах

Специалисты «Мособлэнерго» приняли участие в противоаварийной тренировке по восстановлению электроснабжения котельной в р. п. Малаховка г. о. Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Мероприятие организовано в целях отработки взаимодействия компании с теплоснабжающей организацией ООО «Люберецкая теплосеть» и проверки готовности персонала к обеспечению электроснабжения социально значимых объектов в период низких температур.

Тренировочные действия отрабатывались на квартальной котельной, обеспечивающей теплоснабжение микрорайона Малаховского экспериментального завода (МЭЗ), в котором расположены более 50 многоквартирных домов, школы и поликлиника.

Согласно замыслу тренировки, при температуре наружного воздуха минус 27 градусов в результате повреждения питающего кабеля 6 кВ котельная была обесточена. Перед энергетиками стояла задача обеспечить резервное электроснабжение объекта ЖКХ на время проведения восстановительных работ. В 09:55 энергетики получили информацию об отключении и направили передвижную электростанцию (ПЭС) мощностью 500 кВт, которая прибыла через 15 минут. Подача электроэнергии на объект жилищно-коммунального хозяйства заняла 24 минуты. Далее подрядная организация, обеспечивающая эксплуатацию электрооборудования котельной, приступила к восстановлению работы теплового объекта.

Противоаварийные тренировки являются важной составляющей мероприятий, связанных с подготовкой объектов и работников энергокомпании к действиям во внештатных ситуациях, и обеспечению оперативности при восстановлении электроснабжения социально значимых организаций в отопительный период.

Всего в «Мособлэнерго» в 2024 году организовано 40 противопожарных и более 120 противоаварийных тренировок в филиалах компании.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.