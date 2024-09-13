Энергетики повысят качество электроснабжения потребителей в Павловском Посаде

сегодня в 14:36

В Павловском Посаде на энергообъектах, обслуживаемых компанией «Мособлэнерго», будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется:

13.09.2024 (9:00 — 17:00) г. Павловский Посад, тер. СНТ Керамист д. 1-71. Капремонт ВЛ.

13.09.2024 (9:00 — 17:00) г. Павловский Посад, ул. Совхозная д. 13-48. Капремонт ВЛ.

13.09.2024 (9:00 — 17:00) г. Павловский Посад, ул. Автомобилистов д. 1-40. Капремонт ВЛ.

13.09.2024 (9:00 — 17:00) г. Павловский Посад, ул. Совхозная д. 1-14А, ул. Фурманова д. 1-14А, ул. Гоголя д. 1-28/1. Капремонт ВЛ.

13.09.2024 (10:00 — 16:00) Павлово-Посадский г. о., г. Электрогорск, ул. Островского д. 1-д.23, ул. Пушкина д. 25-д.30а, ул. Советская д. 9 — магазин, ул. Невского д. 1-д.27, пер. Невского д. 1-д 29в, ул. 2-я Невского д. 8, ул. 2-я Невского д. 8, магазин «Юнона-55». Монтаж КЛ.

По вопросам отключений и качества электроснабжения обращаться на «Горячую линию» АО «Мособлэнерго» по телефону 8 (495) 99-500-99.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.