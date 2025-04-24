Энергетики повысили надежности электроснабжения на 95 объектах Подмосковья

С начала года специалисты подмосковной электросетевой компании «Мособлэнерго» завершили работы по 95 объектам энергетики в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Общий процент выполнения программы составляет 34%, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В рамках программы за первый квартал года специалисты провели капитальный ремонт более 9 км линий электропередачи и работы по строительству и реконструкции 43 км ЛЭП напряжением 0,4–10 кВ. Также энергетики компании провели капремонт и замену оборудования в 32 трансформаторных подстанциях, по строительство и реконструкцию 65 трансформаторных и распределительных подстанций. На 6% выполнена программа по расчистке от древесно-кустарниковой растительности охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи. Основной объем работ запланирован на летние месяцы.

«Повышение надежности электроснабжения потребителей Подмосковья — жилых домов, соцобъектов, производственных предприятий — это одно из наших приоритетных направлений деятельности. Уже в первом квартале этого года энергетики выполнили значительный объем работ: отремонтировали десятки километров линий, модернизировали электроустановки. Это не просто цифры — это реальное улучшение качества жизни людей, снижение числа отключений и создание устойчивой энергосистемы региона», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Всего в 2025 году в соответствии с программой повышения надежности компанией будут проведены работы по ремонту, реконструкции и строительству 333 объектов электросетевого хозяйства. В течение года энергетики заменят 64,82 км проводов линий электропередачи, выполнят капитальный ремонт оборудования в 67 подстанциях, реконструируют и построят больше 100 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 107 подстанций и распределительных пунктов. Также запланирована расчистка от древесно-кустарниковой растительности 8,48 га охранных зон вдоль ЛЭП.

Работы в рамках программы проводятся в районах, где зарегистрировано большое количество обращений от потребителей по поводу качества электроснабжения. Задача — повышение стабильности подачи электроэнергии и снижение риска технологических нарушений в сетях. На формирование Программы влияет как сбор данных из разных источников, так и последующий эффект от ее реализации.

Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Московской области реализуется «Мособлэнерго» с 2021 года. В 2024 году в нее были включены объекты из 33 округов Подмосковья. В 2025 году предусмотрены мероприятия по повышению надежности электроснабжения уже в 35 округах Московской области.

В случае нарушения электроснабжения необходимо обращаться на телефон горячей линии «Мособлэнерго» — 8 (495) 99-500-99.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.