Энергетики повысили надежность электроснабжения в Солнечногорском СНТ

Электрики смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) с трансформатором мощностью 250 кВА в СНТ «Энергетик». В рамках ремонтной программы в населенных пунктах городского округа Солнечногорск работы ведет филиал компании «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главной целью ремонтной программы является подготовка к осенне-зимнему периоду 2025–2026 гг. и обеспечение безопасной эксплуатации электросетевого хозяйства.

В общем в рабочих планах специалистов отремонтировать более 30 трансформаторных подстанций, 21 выключатель, 19 воздушных линий. А также расчистить более 200 гектаров трасс линий электропередач от древесно-кустарниковой растительности, угрожающей падением на провода.

«Благодаря выполненным работам улучшены качество и надежность электроснабжения садового товарищества. Кроме того, увеличение мощности позволит обеспечить присоединение новых потребителей электроэнергии, — сказал заместитель главы г. о. Солнечногорск Леонид Степанов.

Большую часть работ планируют выполнить в промежуток после окончания текущего осенне-зимнего периода и перед началом следующего.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.