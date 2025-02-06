Энергетики повысили надежность электроснабжения ряда объектов в Химках

Специалисты «Мособлэнерго» провели работы по замене силового оборудования в трансформаторной подстанции для увеличения надежности электроснабжения ряда социально значимых объектов в Химках, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В конце января энергетики установили более мощное силовое оборудование в трансформаторной подстанции ТП-166, расположенной на ул. Пролетарской. Трансформатор мощностью 320 кВА был заменен на новый агрегат мощностью 400 кВА.

Реконструкция подстанции позволила повысить надежность и улучшить качество электроснабжения отделения соцзащиты, детского сада № 55, системы уличного освещения и четырех многоквартирных домов на улицах Энгельса, Пролетарской и Маяковского, в которых проживает около 400 жителей.

Работы были проведены в рамках программы капитального ремонта.

Всего в рамках программы капремонта электросетевого хозяйства в г. о. Химки за 2024 г. специалисты «Мособлэнерго» заменили оборудование в девяти трансформаторных подстанциях. Работы проводились силами филиала, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.