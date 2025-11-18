Энергетики повысили надежность электроснабжения потребителей в Наро-Фоминске

Министерство энергетики Московской области реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В рамках программы специалисты «Мособлэнерго» на 100% завершили работы, запланированные на 2025 год на территории Наро-Фоминского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С начала года специалисты компании провели работы по строительству и реконструкции 4,4 километров ЛЭП и одной трансформаторной подстанции. Также полностью завершен запланированный до конца года объем работ по капитальному ремонту три километра кабельных и воздушных линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ.

Также, в ходе реализации инвестиционной программы «Мособлэнерго» на территории Наро-Фоминского городского округа, энергетики в 2025 году проводят работы по строительству и реконструкции 12,8 километров ЛЭП и вводу в эксплуатацию 10,7 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

Согласно плану-графику программы капитального ремонта в текущем году в Наро-Фоминском г. о. также будут завершены работы по модернизации 7,27 км воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 и 6-10 кВ. В двух подстанциях проводится замена оборудования, еще в двух — капитальный ремонт строительной части (ремонт кровли, фасада, отмостки, замена ворот и дверей, монтаж защитных козырьков, окраска металлоконструкций). Помимо этого, в рамках программы капремонта в округе будет завершена расчистка от древесно-кустарниковой растительности 2,28 га охранных зон вдоль ЛЭП.

«Мы несколько лет подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Программа повышения надежности энергосистемы региона выполняется в соответствии с установленными сроками. По сравнению с прошлым годом, в этом году увеличены объемы ремонта кабельных и воздушных линий электропередачи, больше внимания уделено обновлению оборудования подстанций», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Всего к концу 2025 года в соответствии с программой повышения надежности специалисты «Мособлэнерго» завершат работы по ремонту, реконструкции и строительству 331 объекта электросетевого хозяйства. В течение этого года энергетики заменят 64,71 км проводов линий электропередачи, выполнят капитальный ремонт оборудования в 67 подстанциях, реконструируют и построят больше 100 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 109 подстанций и распределительных пунктов. Также запланирована расчистка от древесно-кустарниковой растительности 8,48 га охранных зон вдоль ЛЭП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.