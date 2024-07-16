Энергетики повысили надежность электроснабжения на 235 объектах Подмосковья

В Подмосковье продолжается активная реализация программы повышения надежности электроснабжения потребителей региона. Так, силами подмосковной энергосетевой компании «Мособлэнерго» с начала года на 235 электрообъектах выполнены мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству электросетевого хозяйства. Таким образом, на сегодняшний день программа текущего года реализована уже на 75,3%, сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем правительства Московской области и областного Министерства энергетики», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Так, к примеру, благодаря выполненным мероприятиям была повышена надежность электроснабжения деревни Фенино городского округа Серпухов — здесь построили 3,5 км кабельной линии напряжением 6 кВ.

Электрические сети населенного пункта несколько лет назад были переданы на баланс компании «Мособлэнерго» как бесхозяйные объекты. За годы эксплуатации кабели исчерпали свой ресурс, а территория прилично застроилась частными домами и дачными строениями. Новая кабельная линия полностью приняла на себя нагрузку действующих сетей, а также представила возможность подключения новых потребителей.

Всего с начала 2024 года в Подмосковье работники «Мособлэнерго» заменили 393 опоры и более 50 км провода/кабеля на ЛЭП в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей области. Также было реконструировано более 22 км воздушных и кабельных линий электропередачи и 32 трансформаторные подстанции.

Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать 24,6 ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 39 подстанций.

В Подмосковье работы в области топливно-энергетического комплекса выполняет министерство энергетики. Одна из его сфер деятельности — контроль за подключением к электрическим сетям. Особое внимание уделяется вопросам технологического присоединения социально значимых объектов, в том числе образовательных учреждений. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков. Кроме того, дополнительные мощности предоставляются коммерческим объектам, например, промпроизводствам.